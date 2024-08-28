Ножі затупилися? 5 шляхів швидко наточити їх предметами поруч з вами

Гострий ніж легко та якісно ріже усі продукти на кухні. Але постійне використання ножів швидко затупляє їх. Не у всякій оселі є спеціалізована точилка, але які є більш прості способи заточити ніж речами поруч з вами?

РБК-Україна (проект Styler) надає приклади, як звичайні предмети несподівано можуть виконувати функцію точилки для ножів.

Використовуйте ремінь

Ремінь можна використовувати як імпровізований шкіряний інструмент для полірування леза після заточування. Хоча цей метод не є справжнім заточуванням, він допомагає вирівняти мікрозазубрини на лезі, роблячи його більш гладким і гострим.

Ось як це зробити:

Знайдіть старий шкіряний ремінь, який більше не носите.

Повісьте ремінь на міцний гачок або тримайте його натягнутим між двома руками.

Візьміть ніж і, тримаючи лезо під кутом 15°-20°, проведіть по ременю від себе, потім переверніть лезо і поверніть назад до себе.

Повторіть цей процес кілька разів для кожної сторони леза, доки не відчуєте, що лезо стало гладким і гострим.

Ремінь - дідівський спосіб загострити бритву або ніж (фото: survival-kompass.de)

Використовуйте чашку або блюдце

У цьому випадку чашка або блюдце використовується як саморобний точильний камінь. Хоча більша частина поверхні чашки відполірована, дно чашки або блюдця, та частина, яка торкається столу, зазвичай досить шорстка.

Це стосується не всіх чашок, але зазвичай старі чашки мають подібну шорстку поверхню на дні. Також підійде будь-яке керамічне блюдце або тарілка.

Цей метод буде дуже корисним, оскільки звичайний керамічний посуд є в кожному домі і не потрібно жодних дорогих засобів.

Кожна кераміка - це абразив, і може точити метал (фото: survival-kompass.de)

Використовуйте край автомобільного скла

Край автомобільного скла, зокрема, краю бокових вікон, мають дещо шорстку текстуру, яка може бути використана для заточування леза ножа.

Ось як це зробити:

Опустіть бокове вікно автомобіля на кілька сантиметрів, щоб оголити верхній край скла.

Тримайте ніж під кутом 10°-15° до краю скла.

Проведіть по склу, зберігаючи однаковий кут, доки не охопите всю довжину леза.

Переверніть ніж і повторіть для іншої сторони леза.

Повторюйте, доки ніж не стане гострим.

Край скла має шерехувату текстуру (фото: survival-kompass.de)

Використовуйте пилочку для нігтів

Цей спосіб також досить поширений, хоча й у меншій мірі, ніж спосіб з чашкою. У цьому випадку ви використовуєте стару добру пилочку для нігтів як точильний камінь.

Поверхня пилочки для нігтів досить груба, і точно повторює текстуру справжніх точильних каменів, які використовуються для правильного заточування.

Цей трюк стане порятунком, якщо у вас немає нічого іншого під рукою. Він також може стати легкою, невеликою імпровізованою точилкою, якщо ви вирушаєте, наприклад, у тривалий похід на природу.

Пилочка для нігтів є у кожній господині (фото: survival-kompass.de)

Використовуйте наждачний папір

Наждачний папір є чудовим інструментом для заточування ножа, особливо якщо у вас немає спеціальних точильних каменів. Цей метод дозволяє добитися гарної гостроти, навіть якщо у вас немає інших інструментів під рукою.

Ось як це зробити:

Виберіть наждачний папір з зернистістю 400-600 для початкової обробки. Якщо потрібно фінішне заточування, можна використовувати папір з більшою зернистістю, наприклад, 1000-1500.

Покладіть лист наждачного паперу на тверду поверхню, наприклад, на стіл або дошку, щоб він не ковзав.

Тримайте ніж під кутом 10°-15° до поверхні наждачного паперу.

Починаючи з основи леза, ведіть його по наждачному паперу, зберігаючи кут і охоплюючи всю довжину леза.

Переверніть ніж і повторіть ті ж дії для іншої сторони леза.

Повторюйте процес до досягнення бажаної гостроти, переходячи від грубішої зернистості до більш дрібної для кращого результату.

Наждачний папір - це майже готовий точильний камінь (фото: survival-kompass.de)