Ножи затупились? 5 способов быстро наточить их подручными предметами

Острый нож легко и качественно режет все продукты на кухне. Но постоянное использование ножей быстро затупляет их. Не во всяком доме есть специализированная точилка, но какие есть более простые способы заточить ножи окружающими вещами?

РБК-Украина (проект Styler) дает примеры, как обычные предметы неожиданно могут выполнять функцию точилки для ножей.

Используйте ремень

Ремень можно использовать в качестве импровизированного кожаного инструмента для полировки лезвия после заточки. Хотя этот метод не является настоящей заточкой, он помогает выровнять микрозазубрины на лезвии, делая его более гладким и острым.

Вот как это сделать:

Найдите старый кожаный ремень, который больше не носите.

Повесьте ремень на крепкий крючок или держите его натянутым между двумя руками.

Возьмите нож и, держа лезвие под углом 15-20°, проведите по ремню от себя, затем переверните лезвие и поверните обратно к себе.

Повторите этот процесс несколько раз для каждой стороны лезвия, пока не почувствуете, что лезвие стало гладким и острым.

Ремень - дедовский способ заострить бритву или нож (фото: survival-kompass.de)

Используйте чашку или блюдце

В этом случае чашка или блюдце используется как самодельный точильный камень. Хотя большая часть поверхности чашки отполирована, дно чашки или блюдца, и часть, которая касается стола, обычно достаточно шершавая.

Это касается не всех чашек, но обычно старые чашки имеют подобную шероховатую поверхность на дне. Также подойдет любое керамическое блюдце или тарелка.

Этот метод будет очень полезен, поскольку обычная керамическая посуда есть в каждом доме и не требуется никаких дорогих средств.

Каждая керамика - это абразив, и может точить металл (фото: survival-kompass.de)

Используйте край автомобильного стекла

Край автомобильного стекла, в частности края боковых окон, имеют несколько шероховатую текстуру, которая может быть использована для заточки лезвия ножа.

Вот как это сделать:

Опустите боковое окно автомобиля на несколько сантиметров, чтобы обнажить верхний край стекла.

Держите нож под углом 10°-15° к краю стекла.

Проведите по стеклу, сохраняя одинаковый угол, пока не охватите всю длину лезвия.

Переверните нож и повторите другой стороне лезвия.

Повторяйте, пока не станет острым.

Край стекла имеет шероховатую текстуру (фото: survival-kompass.de)

Используйте пилочку для ногтей

Этот способ также достаточно распространён, хотя и в меньшей степени, чем способ с чашкой. В этом случае вы используете старую добрую пилочку для ногтей как точильный камень.

Поверхность пилочки для ногтей достаточно грубая, и точно повторяет текстуру настоящих точильных камней, которые используются для правильной заточки.

Этот трюк станет спасением, если у вас нет ничего другого под рукой. Он также может стать легкой, небольшой импровизированной точилкой, если вы отправляетесь, например, в длительный поход на природу.

Пилочка для ногтей есть у каждой хозяйки (фото: survival-kompass.de)

Используйте наждачную бумагу

Наждачная бумага является отличным инструментом для заточки ножа, особенно если у вас нет специальных точильных камней. Этот метод позволяет добиться хорошей остроты, даже если у вас нет других инструментов под рукой.

Вот как это сделать:

Выберите наждачную бумагу с зернистостью 400-600 для начальной обработки. Если требуется финишная заточка, можно использовать бумагу с большей зернистостью, например 1000-1500.

Положите лист наждачной бумаги на твердую поверхность, например на стол или доску, чтобы она не скользила.

Держите нож под углом 10-15° к поверхности наждачной бумаги.

Начиная с основания лезвия, ведите его по наждачной бумаге, сохраняя угол и охватывая всю длину лезвия.

Переверните нож и повторите те же действия для другой стороны лезвия.

Повторяйте процесс до достижения желаемой остроты, переходя от более грубой зернистости к более мелкой для лучшего результата.

Наждачная бумага - это почти готовый точильный камень (фото: survival-kompass.de)