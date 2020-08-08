Новый учебный год в Украине: будут ли тестировать учителей

Новый учебный год в Украине (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Тестировать на коронавирус будут только тех педагогов, которые имеют симптомы коронавируса

Новый учебный год в Украине будет необычным. Кроме того, что школы в "красных" зонах будут оставаться закрытыми, а в самих учреждениях появятся новые правила поведения для учеников, появилась информация о том, будут ли проходить тестирование на коронавирус учителя. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Как рассказал чиновник, педагогов будут тестировать только в случае появления симптомов или, если учитель является контактным лицом. Перед началом учебного года массового тестирования учителей не будет.

"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом", - сообщил Степанов в

Также он рассказал, как в школах должны утилизировать использованные защитные маски и перчатки.

"Руководство школы должно собрать все использованные средства индивидуальной защиты в отдельную емкость, а потом уже во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией", - сообщил министр.

Стоит напомнить, что с 12 марта украинские школы были закрыты на карантин. Обучение до конца семестра поводилось в онлайн формате. Как сообщалось ранее, вариант дистанционного образования в дальнейшем не исключен.

Напомним, что ранее в украинских детсадах придумали новые "поборы" из-за карантина.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве со следующей недели начнут проверки всех вузов и лицеев.