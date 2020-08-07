В Киеве со следующей недели начнут проверки всех вузов и лицеев

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Проверки будут проводиться для предотвращения распространения коронавируса

В Киеве со следующей недели начнут проверки всех общежитий, университетов, лицеев и школ. Такие меры будут приняты для недопущения распространения коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, после возобновления обучения возможны проблемы в общежитиях и детских учреждениях.

"Сегодня готовимся к этим процессам. Со следующей недели будут проводиться мониторинг всех общежитий, всех вузов, всех лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции среди организованных коллективов", - сообщил Рубан.

Напомним, за прошлые сутки в Киеве зафиксировали самое большое количество новых случаев коронавируса в Украине - 186, при этом, по словам Рубана, это связано с увеличением тестирований.

Кроме этого Рубан в комментарии РБК-Украина сообщил, что, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом, Киев может остаться в "зеленой" зоне карантина.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в столице могут ужесточить карантин.