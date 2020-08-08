Новий навчальний рік в Україні: чи будуть тестувати вчителів

Новий навчальний рік в Україні (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Тестувати на коронавірус будуть тільки тих педагогів, які мають симптоми коронавіруса

Новий навчальний рік в Україні буде незвичайним. Крім того, що школи в "червоних" зонах будуть залишатися закритими, а в самих установах з'являться нові правила поведінки для учнів, з'явилася інформація про те, чи будуть проходити тестування на коронавірус вчителя. Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов.

Як розповів чиновник, педагогів будуть тестувати тільки в разі появи симптомів або, якщо вчитель є контактною особою. Перед початком навчального року масового тестування вчителів не буде.

"У нас все, що стосується тестування, передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров'я, хто саме вимагає проведення тестів, в яких випадках. Такого механізму або розділу про проведення тестувань наших вчителів - його немає. Тільки виключно, якщо є симптоми або вчитель є контактною особою", - повідомив Степанов.

Також він розповів, як в школах повинні утилізувати використані захисні маски й рукавички.

"Керівництво школи має зібрати всі використані засоби індивідуального захисту в окрему місткість, а потім вже під час утилізації побутових відходів передати компанії, яка займається цією утилізацією", - повідомив міністр.

Варто нагадати, що з 12 березня українські школи були закриті на карантин. Навчання до кінця семестру поводилося в онлайн форматі. Як повідомлялося раніше, варіант дистанційної освіти надалі не виключений.

Нагадаємо, що раніше в українських дитсадках придумали нові "побори" через карантин.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві з наступного тижня почнуть перевірки всіх вузів і ліцеїв.