Новый скандал в УЗ: пассажиры ехали в вагоне с ведрами из-за дырявого потолка (видео)

В чем суть инцидента

На кадрах видно, что дождь обильно заливал пол и нижние пассажирские кровати с ламп в потолке.

Чтобы не намокнуть, людям пришлось постоянно следить за собственными вещами и багажом, а также загибать ноги, поскольку в некоторых местах вагона образовались целые лужи. Кое-кто из пассажиров держал возле себя ведра.

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами", - иронично подписала видео женщина.

Вот такая ситуация произошла в вагоне №17 поезда Киев-Николаев

В УЗ отреагировали на скандал

Позже в комментариях к посту Галины представители Укрзализныци отреагировали на данный инцидент и принесли извинения "за негативный опыт, с которым вы столкнулись".

"Информация передана в соответствующее подразделение. По прибытии поезда на конечную станцию в депо будет детальный осмотр вагона для дальнейшего исправления ситуации и исключения вагона из состава поезда. Извините, пожалуйста, за принесенные неудобства", - добавили в пресс-службе УЗ.