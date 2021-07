Новый скандал на Олимпийских играх 2020: лодка едва не задавила спортсменов (видео)

На кадрах видео видно, что катер съемочной группы не позволила нескольким спортсменам начать заплыв, так как им просто некуда было прыгать в воду. Огромная лодка просто перегородила место для прыжка спортсменов.

Лодка с аппаратурой начала стремительно уплывать от помоста и снова оконфузилась, едва не задавив тех спортсменов, которые уже находились на тот момент в воде.

"Абсолютно дикий старт по мужскому триатлону. Лодка с телевизором и двумя подвесными моторами встала на пути у стартовой пушки. А затем попыталась развернуться назад, когда спортсмены уже нырнули в воду. Это привело к перезапуску гонки", - так автор подписал видео инцидента.

К счастью, трагедии удалось избежать, а триатлонистам пришлось начать дистанцию заново.

An absolutely WILD start to the men's triathlon.



A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.



It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK