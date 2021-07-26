Новый скандал на Олимпийских играх 2020: лодка едва не задавила спортсменов (видео)
На Олимпиаде в Токио телевизионная лодка едва не задавила спортсменов, который начали дистанцию по триатлону. Лодка подплыла слишком близко к помосту и сорвала триатлонистам старт.
Видео инцидента разместил на своей странице в Twitter Джо Помплияно.
На кадрах видео видно, что катер съемочной группы не позволила нескольким спортсменам начать заплыв, так как им просто некуда было прыгать в воду. Огромная лодка просто перегородила место для прыжка спортсменов.
Лодка с аппаратурой начала стремительно уплывать от помоста и снова оконфузилась, едва не задавив тех спортсменов, которые уже находились на тот момент в воде.
"Абсолютно дикий старт по мужскому триатлону. Лодка с телевизором и двумя подвесными моторами встала на пути у стартовой пушки. А затем попыталась развернуться назад, когда спортсмены уже нырнули в воду. Это привело к перезапуску гонки", - так автор подписал видео инцидента.
К счастью, трагедии удалось избежать, а триатлонистам пришлось начать дистанцию заново.
An absolutely WILD start to the men's triathlon.— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021
A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.
It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK
Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, какое место на Олимпийских играх в Токио заняли украинские спортсмены по прыжкам в воду.
А также мы писали о том, что на Олимпиаде 2020 вынуждены были перенести соревнования четверых украинских спортсменов из-за того, что к городу приближается тайфун.