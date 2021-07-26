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Новый скандал на Олимпийских играх 2020: лодка едва не задавила спортсменов (видео)

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Токио, Понедельник 26 июля 2021 15:09
Новый скандал на Олимпийских играх 2020: лодка едва не задавила спортсменов (видео) Фото: Конфуз на Олимпиаде 2020 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На Олимпиаде в Токио телевизионная лодка едва не задавила спортсменов, который начали дистанцию по триатлону. Лодка подплыла слишком близко к помосту и сорвала триатлонистам старт.

Видео инцидента разместил на своей странице в Twitter Джо Помплияно.

На кадрах видео видно, что катер съемочной группы не позволила нескольким спортсменам начать заплыв, так как им просто некуда было прыгать в воду. Огромная лодка просто перегородила место для прыжка спортсменов.

Лодка с аппаратурой начала стремительно уплывать от помоста и снова оконфузилась, едва не задавив тех спортсменов, которые уже находились на тот момент в воде.

"Абсолютно дикий старт по мужскому триатлону. Лодка с телевизором и двумя подвесными моторами встала на пути у стартовой пушки. А затем попыталась развернуться назад, когда спортсмены уже нырнули в воду. Это привело к перезапуску гонки", - так автор подписал видео инцидента.

К счастью, трагедии удалось избежать, а триатлонистам пришлось начать дистанцию заново.

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, какое место на Олимпийских играх в Токио заняли украинские спортсмены по прыжкам в воду.

А также мы писали о том, что на Олимпиаде 2020 вынуждены были перенести соревнования четверых украинских спортсменов из-за того, что к городу приближается тайфун.

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