Новий скандал на Олімпійських іграх 2020: човен ледь не задавив спортсменів (відео)

На кадрах відео видно, що катер знімальної групи не дозволив кільком спортсменам почати заплив, через те, що їм просто нікуди було стрибати у воду. Величезний човен просто перегородив місце для стрибка спортсменів.

Човен з апаратурою почав стрімко спливати від помосту і знову осоромився, ледь не задавивши тих спортсменів, які вже перебували на той момент у воді.

"Абсолютно дикий старт по чоловічому тріатлону. Човен з телевізором і двома підвісними моторами встав на шляху біля стартової гармати. А потім спробував розвернутися назад, коли спортсмени вже пірнули у воду. Це призвело до перезапуску перегонів", - так автор підписав відео інциденту.

На щастя, трагедії вдалося уникнути, а тріатлоністам довелося почати дистанцію заново.

An absolutely WILD start to the men's triathlon.



A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.



It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK