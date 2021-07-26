ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Новий скандал на Олімпійських іграх 2020: човен ледь не задавив спортсменів (відео)

Новость на русском →
Токіо, Понеділок 26 липня 2021 15:09
Новий скандал на Олімпійських іграх 2020: човен ледь не задавив спортсменів (відео) Фото: Конфуз на Олімпіаді 2020 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На Олімпіаді в Токіо телевізійний човен ледь не задавив спортсменів, які почали дистанцію з тріатлону. Човен підплив занадто близько до помосту і зірвав тріатлоністам старт.

Відео інциденту розмістив на своїй сторінці в Twitter Джо Помпліяно.

На кадрах відео видно, що катер знімальної групи не дозволив кільком спортсменам почати заплив, через те, що їм просто нікуди було стрибати у воду. Величезний човен просто перегородив місце для стрибка спортсменів.

Човен з апаратурою почав стрімко спливати від помосту і знову осоромився, ледь не задавивши тих спортсменів, які вже перебували на той момент у воді.

"Абсолютно дикий старт по чоловічому тріатлону. Човен з телевізором і двома підвісними моторами встав на шляху біля стартової гармати. А потім спробував розвернутися назад, коли спортсмени вже пірнули у воду. Це призвело до перезапуску перегонів", - так автор підписав відео інциденту.

На щастя, трагедії вдалося уникнути, а тріатлоністам довелося почати дистанцію заново.

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що, яке місце на Олімпійських Іграх в Токіо зайняли українські спортсмени зі стрибків у воду.

А також ми писали про те, що на Олімпіаді 2020 змушені були перенести змагання чотирьох українських спортсменів через те, що до міста наближається тайфун.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
LITE
Архангела Гавриїла 26 липня: що строго заборонено, важливі прикмети і іменинники
Архангела Гавриїла 26 липня: що строго заборонено, важливі прикмети і іменинники