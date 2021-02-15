Новый скандал в метро Киева набирает обороты: "вандализм продолжается"

Отметим, что эксклюзивные деревянные двери на станции - это памятник архитектуры. По словам Виталия, этим вещам нужна реставрация, но не замена.

"А это памятник архитектуры и в идеале здесь можно делать исключительно реставрацию с сохранением вида всех элементов. Хотя я не уверен, что в природе существует паспорт станции, в котором четко описано, что именно является предметом охраны. Это вообще боль. В Украине более 80% памятников архитектуры не имеют паспортов. Парадокс. Государство охраняет, но что именно - никто не знает", - написал Виталий.

В самом киевском метрополитене такой вандализм объясняют требованиями в ГСН.

"Хотя могли же предусмотреть фальш-фасад на двери, который бы повторял оригинальный вид полотна. Кроме того, мило, чтоподписи на новых дверях сделали от руки перманентным маркером. Сэкономили целых 200 грн в печати эстетических наклеек", - сообщил эксперт.

Позже Виталий Селик отметил, что ему удалось выяснить, кто выиграл тендер на изготовление дверей на станцию "Арсенальная". Оказалось, что это ФОП Сидлецкий А. В. Компания находится в Кривом Роге.

"Сегодня утром я дозвонился до менеджера по продажам этой компании и он сообщил, что на этапе изготовления дверей их специалисты могут покрасить дверь в любой цвет RAL без изменения цены и без ухудшения противопожарных функций. Кроме того, по его словам, есть альтернативный вариант - наложить МДФ-панель, которая будет повторять вид дерева. В таком случае стандартное изделие подорожает почти в 2 раза с ориентировочно 6000 до 11-12 тысяч гривен", - сообщил Виталий.

Так сейчас выглядят двери на метро "Арсенальная" (фото: facebook.com/selykv)

В комментариях к посту украинцы высказали свое негодование "осовремениванию" станции.