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Новый скандал в метро Киева набирает обороты: "вандализм продолжается"

Автор: Людмила Жукова

В киевском метрополитене разгорается новый скандал. Дело в том, что на станции метро "Арсенальная" заменили часть оригинальных деревянных дверей на стандартные металлические.

Об этом факте рассказал на своей странице в Facebook Виталий Селик.

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Отметим, что эксклюзивные деревянные двери на станции - это памятник архитектуры. По словам Виталия, этим вещам нужна реставрация, но не замена.

"А это памятник архитектуры и в идеале здесь можно делать исключительно реставрацию с сохранением вида всех элементов. Хотя я не уверен, что в природе существует паспорт станции, в котором четко описано, что именно является предметом охраны. Это вообще боль. В Украине более 80% памятников архитектуры не имеют паспортов. Парадокс. Государство охраняет, но что именно - никто не знает", - написал Виталий.

В самом киевском метрополитене такой вандализм объясняют требованиями в ГСН.

"Хотя могли же предусмотреть фальш-фасад на двери, который бы повторял оригинальный вид полотна. Кроме того, мило, чтоподписи на новых дверях сделали от руки перманентным маркером. Сэкономили целых 200 грн в печати эстетических наклеек", - сообщил эксперт.

Позже Виталий Селик отметил, что ему удалось выяснить, кто выиграл тендер на изготовление дверей на станцию "Арсенальная". Оказалось, что это ФОП Сидлецкий А. В. Компания находится в Кривом Роге.

"Сегодня утром я дозвонился до менеджера по продажам этой компании и он сообщил, что на этапе изготовления дверей их специалисты могут покрасить дверь в любой цвет RAL без изменения цены и без ухудшения противопожарных функций. Кроме того, по его словам, есть альтернативный вариант - наложить МДФ-панель, которая будет повторять вид дерева. В таком случае стандартное изделие подорожает почти в 2 раза с ориентировочно 6000 до 11-12 тысяч гривен", - сообщил Виталий.

Так сейчас выглядят двери на метро "Арсенальная" (фото: facebook.com/selykv)

В комментариях к посту украинцы высказали свое негодование "осовремениванию" станции.

  • Рагулі.
  • Дегенерати.
  • Після плафонів на "Печерській" тепер все можна.
  • У минулому році попросив їх встановити додаткові лавки для сидіння на деяких станціях (бо були лише по одній). Спочатку відморозилися, що ніби не передбачено паспортом. Коли попросив надати фото такої норми в паспорті - поставили лавки...
  • Старі двері, скоріше за все, не відповідають нинішнім нормам пожежної безпеки. Тому їх і міняють.
  • Не важливо в 60 чи 70, це інтер'єр, і сірі сталеві повністю вибираються з інтер'єру станції, порівняно з попередніми. Невже це так складно зрозуміти працівникам метрополітену. Що ми можемо зробити, щоб не було оцього вирвиоко?
  • Ваши посты читать - одно расстройство! Но это здорово, что вы о таком пишите, нельзя закрывать глаза на этот треш.
  • Вандалізм від метро триває!

Как мы ранее писали, в киевском метрополитене разгорелся громкий скандал. Дело в том, что на станции метро "Печерская" в рамках проекта по энергоэффективности завершают работы по установке современного LED-освещения.

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