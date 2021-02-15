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Новий скандал в метро Києва набирає обертів: "вандалізм триває"

Автор: Людмила Жукова

У київському метрополітені розгорається новий скандал. Справа в тому, що на станції метро "Арсенальна" замінили частину оригінальних дерев'яних дверей на стандартні металеві.

Про цей факт розповів на своїй сторінці в Facebook Віталій Селик.

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Зазначимо, що ексклюзивні дерев'яні двері на станції - це пам'ятник архітектури. За словами Віталія, цим речам потрібна реставрація, але не заміна.

"А це пам'ятник архітектури і в ідеалі тут можна робити виключно реставрацію із збереженням виду всіх елементів. Хоча я не впевнений, що в природі існує паспорт станції, в якому чітко описано, що саме є предметом охорони. Це взагалі біль. В Україні більше 80% пам'яток архітектури не мають паспортів. Парадокс. Держава охороняє, але що саме - ніхто не знає", - написав Віталій.

У самому київському метрополітені такий вандалізм пояснюють вимогами ДБН.

"Хоча могли передбачити фальш-фасад на двері, який би повторював оригінальний вигляд полотна. Крім того, мило, що підписи на нових дверях зробили від руки перманентним маркером. Заощадили цілих 200 грн в друку естетичних наклейок", - повідомив експерт.

Пізніше Віталій Селик зазначив, що йому вдалося з'ясувати, хто виграв тендер на виготовлення дверей на станції "Арсенальна". Виявилося, що це ФОП Сідлецький А.В. Компанія знаходиться в Кривому Розі.

"Сьогодні вранці я додзвонився до менеджера з продажу цієї компанії та він повідомив, що на етапі виготовлення дверей їх спеціалісти можуть пофарбувати двері в будь-який колір RAL без зміни ціни й без погіршення протипожежних функцій. Крім того, за його словами, є альтернативний варіант - накласти МДФ-панель, яка буде повторювати вигляд дерева. В такому випадку стандартний виріб подорожчає майже у 2 рази з орієнтовно 6000 до 11-12 тисяч гривень", - повідомив Віталій.

Так зараз виглядають двері на метро "Арсенальна" (фото: facebook.com/selykv)

В коментарях до посту українці висловили своє обурення "осучасненню" станції.

  • Рагулі.
  • Дегенерати.
  • Після плафонів на "Печерській" тепер все можна.
  • Минулого року попросивши їх встановити додаткові лавки для сидіння на деяких станціях (бо були лише по одній). Спочатку відморозилися, що ніби не передбачено паспортом. Коли попросивши надати фото такої норми в паспорті - поставили лавки...
  • Старі двері, скоріше за все, не відповідають нинішнім нормам пожежної безпеки. Тому їх і міняють.
  • Не важливо в 60 чи 70, це інтер'єр, і сірі сталеві повністю вибираються з інтер'єру станції, порівняно з попередніми. Невже це так складно зрозуміти працівникам метрополітену. Що ми можемо зробити, щоб не було оцього вирвиоко?
  • Ваші пости читати - одне розлад! Але це чудово, що ви про таке пишете, не можна закривати очі на цей треш.
  • Вандалізм від метро триває!

Як ми раніше писали, у київському метрополітені розгорівся гучний скандал. Справа в тому, що на станції метро "Печерська" в рамках проекту по енергоефективності завершують роботи по встановленню сучасного LED-освітлення.

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