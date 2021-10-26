Новий штам "Дельта плюс" вже в Україні: чим він небезпечний

Новий більш небезпечний штам коронавірусу "Дельта плюс" вже в Україні. Саме з ним, на думку доктора Тараса Жиравецького, пов'язані рекорди останніх днів - по приросту нових випадків і смертності.

За словами, головлікаря одного з діагностичних центрів Львова, українські медики відзначають за останні 2-3 тижні не тільки зростання випадків, а й тяжкості "ковіда". Інфіковані переносять хворобу важче.

"Було зрозуміло, що щось відбувається не так і, я заявив кілька днів тому, що ймовірно в Україні вже є "Дельта плюс", тобто штам, який був зафіксований в Індії, зараз зафіксований в Британії. Це штам, який збільшує кількість нових випадків, а також посилює тяжкість протікання", - заявив Жиравецький.

Чим такий небезпечний новий штам?

Медик каже, що "Дельта плюс", на відміну від свого попередника - Дельти, поширюється ще швидше і ще важче переноситься.

Багатьом пацієнтам із середньою тяжкістю до недавнього часу стандартне лікування допомагало - давало непоганий ефект.

"Зараз ми бачимо, що дуже велика частина пацієнтів, які мають супутні захворювання, в групі ризику при цьому молодого віку, 40 років і навіть менше... Якщо є супутні хвороби - цукровий діабет, зайва вага... астма, алергічний риніт, аутоімунні захворювання... проблеми серцево-судинної системи... Ці пацієнти дуже часто отримують класичний цитокіновий шторм", - говорить Жиравецький.

Це стан, який дуже важко контролювати вдома. При ньому пацієнту часто потрібен кисень через зниження сатурації.

Україна б'є рекорди по щоденному приросту хворих коронавірусом

Нагадаємо, що в Україні щодня фіксується понад 20 тисяч нових випадків вже кілька днів поспіль. 20 жовтня було встановлено абсолютний рекорд за новими хворими та смертями - 22 415 і 546 відповідно, втім, вже 22 жовтня він був побитий (23 785 і 614). На 26 жовтня в країні рекорд за смертністю - померло 734 пацієнти за добу.