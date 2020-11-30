Потап хочет клип с фанаткой Путина и назвал возмущенных украинцев "долбодятлами"

Украинский рэпер Потап (Фото: facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS)

Потап записал провокативное видео, где жестко выразился об украинцах

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) записал видеообращение к украинцам в ответ на волну возмущения из-за его намерения сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой. Музыканту напомнили, что эта певица поддерживает политику президента РФ Путина и аннексию Крыма. В ответ на возмущение украинцев Потап сообщил, что он теперь новый президент и будет делать то, что он хочет. Видео он разместил на своей странице в Instagram.

Потап отметил, что его возмутило то, что российские артисты имеют большую популярность в чарте Apple Music и это повлияло на его решение записать песню вместе с Бузовой. Он добавил, что украинские музыканты вынуждены уезжать из Украины, а те, кто остается – попадают под пресс "долбодятлов".

"Нас нет, нас не слышат. Артисты уезжают из Украины, а те, кто остаются, попадают под пресс таких "долбодятлов", как ты. И я, как украинец, научу вас любить мою страну потому, что можно любить и Потапа, и Украину вместе", - заявил музыкант.

Он отметил, что его не интересует личная позиция Бузовой и если такие песни принесут пользу Украине, то ему все равно, с кем петь.

"Я буду делать в своей стране все, что я хочу, а вы будете поддерживать меня. Ведь я – украинец, а мои победы – это победы каждого из вас...Я, заслуженный артист Украины, считаю, что могу петь и записываться с кем-либо, если это приносит пользу моей стране", - сказал Потап.

После этого он заявил, что является новым президентом Украины, так как других успешных лидеров в нашей стране нет.

"Я – настоящий казак. У вас нет такого лидера, как я. Я – настоящий, я – ваш новый президент. Привыкайте к этой мысли", - заявил музыкант.

В комментариях подписчики снова набросились на Потапа, и он начал отвечать им в жесткой форме.

Скриншоты

Напомним, ранее мы писали о том, что Потап рассказал о том, как присутствовал на родах своего сына.

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