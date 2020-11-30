Потап хоче кліп з фанаткою Путіна і назвав обурених українців "довбодятлами"

Український репер Потап (Фото: facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS)

Потап записав провокативне відео, де жорстко висловився про українців

Український репер Потап (Олексій Потапенко) записав відеозвернення до українців у відповідь на хвилю обурення через його наміри співпрацювати з російською співачкою Ольгою Бузовою. Музикантові нагадали, що ця співачка підтримує політику президента РФ Путіна та анексію Криму. У відповідь на обурення українців Потап повідомив, що він тепер новий президент і буде робити те, що він хоче. Відео він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Потап зазначив, що його обурило те, що російські артисти мають велику популярність в чарті Apple Music і це вплинуло на його рішення записати пісню разом з Бузовою. Він додав, що українські музиканти змушені виїжджати з України, а ті, хто залишається – потрапляють під прес "долбодятлів".

"Нас немає, нас не чують. Артисти їдуть з України, а ті, хто залишаються, потрапляють під прес таких "долбодятлів", як ти. І я, як українець, навчу вас любити мою країну тому, що можна любити й Потапа, й Україну разом", - заявив музикант.

Він зазначив, що його не цікавить особиста позиція Бузової і якщо такі пісні принесуть користь Україні, то йому все одно, з ким співати.

"Я буду робити у своїй країні все, що я хочу, а ви будете підтримувати мене. Адже я – українець, а мої перемоги – це перемоги кожного з вас...Я, заслужений артист України, вважаю, що можу співати та записуватися з ким завгодно, якщо це приносить користь моїй країні", - сказав Потап.

Після цього він заявив, що є новим президентом України, оскільки інших успішних лідерів в нашій країні немає.

"Я – справжній козак. У вас немає такого лідера, як я. Я – справжній, я – ваш новий президент. Звикайте до цієї думки", - заявив музикант.

В коментарях передплатники знову накинулися на Потапа, і він почав відповідати їм в жорсткій формі.

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