Новый премьер Шмыгаль собрался подавать воду в Крым: сеть сотрясла волна гнева

Денис Шмыгаль оскандалился заявлением о подаче воды в Крым (фото: РБК-Украина)

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что воду в Крым надо дать, но потом передумал

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, так как там живут украинцы. Он считает, что отсутствие водных ресурсов на полуострове приведет к экокатастрофе. Об этом он сказал в программе "Право на власть".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина...", - заявил Шмыгаль.

Интересно, что позже новый премьер открестился от своих слов и внес некоторые поправки в свое заявление. Министр написал на своей Facebook-странице, что воду в Крым подадут тогда, когда он вернется в состав Украины.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого в деокупации полуострова и возвращение его в состав Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

В сети скандальные высказывания нового премьера Шмыгаля совсем не поняли. Его начали называть "агентом Кремля", "предателем" и даже "чертом". Украинцы не стесняются в выражениях и называют его высказывания очередной "зрадой".

Отреагировал на заявление журналист Роман Цымбалюк.

"Хорошее начало: наш новый премьер «не профан» может упростить жизнь оккупационным властям в Крыму. Вариант. На сэкономленные деньги они поставят танков на Донбасс в рамках проекта "мы симпатизируем", - написал он.

Журналист Семен Кабакаев также возмущен действиями нового премьера. Он считает, что Шмыгаль плохо начал и "плохо кончит".

"У мене два варіанти, або Шмигаль почав курс який запланували на відновлення миру з РФ, або це знов зняття реакції суспільства, подивитись, проковтнуть чи ні. Погано почав, погано закінчить", - написал Кабакаев.

В комментариях к новостям о Шмыгале обиженные украинцы не сдерживают эмоций.

Ч*рт.

Піде...рас!!!!! Який з нього керівник, якщо засрав екологію навколо Бурштинської ТЕЦ. Фільтра не міняв, нічого не зроблено було!!! Агов, яким треба буди дауном, щоб повірити цьому ушльо*ку.

Ми скоро залишимся без води, хотя би поїхав подивився в якому стані наші річки, частково попересихали, забруднились.Від'їхав би км.50 від Києва і вся жалюгідна картина перед очима. Дніпро, Десна (місцями попересихала).Ніхто їх не чистить ,як раніше, зими не сніжні, ми скоро будем без води. Спочатку подумайте за Україну, за людей! Що це за влада, яка просто знищує все своє, даже не задумується?!

Кого вибирають прем'єрами, це просто якийсь жах(( Невже в Україні не має достойних кандидатів, які б потрапивши в політику робили все на благо батьківщини і свого народу. Сподіваюся на краще, але його поки і не видно((

С такими заявками мы потихоньку вернемся назад, в СССР. Чему очень обрадуется "наш старший брат".



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