Новий прем'єр Шмигаль зібрався подавати воду в Крим: мережу накрила хвиля гніву

Денис Шмигаль оскандалився заявою про подачу води в Крим (фото: РБК-Україна)

Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що воду в Крим треба дати, але потім передумав

Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, адже там живуть українці. Він вважає, що відсутність водних ресурсів на півострові призведе до екокатастрофи. Про це він сказав у програмі "Право на владу".

"Питання подачі води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму. Неподання туди води приведе до гуманітарної катастрофи. Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців. Крим - це Україна...", - заявив Шмигаль.

Цікаво, що пізніше новий прем'єр відхрестився від своїх слів і вніс деякі поправки у свою заяву. Міністр написав на своїй Facebook-сторінці, що воду в Крим подадуть тоді, коли він повернеться до складу України.

"Позиція залишається незмінною: ми хотіли б подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної можливості робити цього в деокупации півострова і повернення його до складу України", - підкреслив Шмигаль.

У мережі скандальні висловлювання нового прем'єра Шмигаля зовсім не зрозуміли. Його почали називати "агентом Кремля", "зрадником" і навіть "чортом". Українці не соромляться у висловах і називають його висловлювання черговою "зрадою".

Відреагував на заяву журналіст Роман Цимбалюк.

"Гарний початок: наш новий прем'єр "не профан" може спростити життя окупаційній владі в Криму. Варіант. На зекономлені гроші вони поставлять танків на Донбас у рамках проекту "ми симпатизуємо", - написав він.

Журналіст Семен Кабакаев також обурений діями нового прем'єра. Він вважає, що Шмигаль погано почав і "погано кінчить".

"У мене два варіанти, або Шмигаль почав курс який запланували на відновлення світу з РФ, або це знов зняття реакції суспільства, подивитись, проковтнуть чи ні. Погано почав, погано закінчить", - написав Кабакаев.

Ч*рт.

Піде...рас!!!!! Який з нього керівник, якщо засрав екологію навколо Бурштинської ТЕЦ. Фільтра не міняв, нічого не було зроблено!!! Агов, яким треба буди дауном, щоб повірити цьому ушльо*ку.

Ми скоро залишимся без води, хоча бі поїхав подивився в якому стані наші річки, частково попересихали, забруднились.Від'їхав бі км.50 від Києва і вся жалюгідна картина перед очима. Дніпро, Десна (місцями попересихала).Ніхто їх не чистити ,як раніше, зими не сніжні, ми скоро будемо без води. Спочатку подумайте за Україну, за людей! Що це за влада, яка просто знищує все своє, навіть не задумується?!

Кого вибирають прем'бар'єрами, це просто якийсь жах(( Невже в Україні не має достойних кандидатів, які б потрапивши в політику робили все на благо батьківщини і свого народу. Сподіваюся на краще, але його поки що і не видно((

З такими заявками ми потихеньку повернемося назад, в СРСР. Чому дуже зрадіє "наш старший брат".



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