Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)

Модульный городок в Бородянке состоит из 4 моноблоков, в каждом - по 40 модулей. В блоках есть жилые и санитарные модули, в которым размещены душевые и туалеты.

Также есть прачечные, столовые комнаты, игровые и административные модули. В каждом модуле есть электроэнергия, отопление, мебель, средства личной гигиены.

Фото: Модульный городок в Бородянке (Еспресо/Тетяна Літвінова)

Этот городок Украине передало правительство Польши вместе с необходимой мебелью и абсолютно бесплатно. Сейчас волонтеры занимаются обустройством детской комнаты в городке.

В этом модульном городке теперь будет проживать около 350 человек, которые потеряли дома или квартиры в результате российских обстрелов.

Фото: Модульный городок в Бородянке (Еспресо/Тетяна Літвінова)