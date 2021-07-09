Новый "кондиционер": в поезде Укрзализныци выпало окно (видео)

В поезде Укрзализныци сообщением Одесса – Мариуполь в одном из вагонов выпало окно вместе с рамой.

Так, на записи можно увидеть, что раму окна просто поставили рядом. Соответственно ремонту это окно уже не подлежит.

"В поезде Одесса – Мариуполь появилась инновационная система кондиционирования. В коридоре вагона купе выпало окно, вместе с рамой. Жаловались, что окна в поездах не открываются? А теперь попробуйте их закрыть", - написали под публикацией.

В комментариях пользователи жалуются, что поезда в ужасном состоянии, и нуждаются в замене.