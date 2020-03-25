Новый хантавирус: ученые призвали не паниковать

Новый хантавирус в Китае уже забрал жизнь человека и на фоне пандемии COVID-19 вызвал широкую обеспокоенность среди пользователей сети. Ученые прокомментировали ситуацию и объяснили, что причин для паники нет, а вероятность вспышки инфекции низкая.

В отличие от COVID-19, хантавирус в основном не передается через дыхательную систему, но экскременты и кровь пациента могут быть заразными, говорят вирусологи. Об этом передает Global Times.

После гибели китайского рабочего по фамилии Тянь, который был госпитализирован в больницу в уезде Ниншань (провинция Шаньси) прямо из автобуса, в котором ехал вместе с 29 другими людьми на работу, все остальные пассажиры дали отрицательный результат на новый коронавирус, и результаты их испытаний на хантавирус ожидают рассмотрения. Об этом говорится в заявлении местных властей в среду.

Маловероятно, что пациент заразил своих попутчиков, даже если они сидели в одном автобусе, поскольку заражение обычно не происходит между людьми.

Хантавирус и COVID-19 обычно также не подвергают людей заражению в одно и то же время, сообщил вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Эпидемическая геморрагическая лихорадка или геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (хантавирус) - является острым вирусным инфекционным заболеванием, в основном характеризующимся лихорадкой, склонностью к кровотечению и повреждением почек.

Недуг может быть вызван контактом с крысами, приемом пищи, которой они коснулись, или вдыханием воздуха, загрязненного экскрементами мыши. По словам китайского вирусолога, это сезонная болезнь - она распространена в деревнях с мая по июнь и с октября по декабрь. В городах случаи заражения крайне редки, и заболевание встречается главным образом в сельских деревнях.

"Нет необходимости беспокоиться о хантавирусе. Хантавирусная болезнь поддается профилактике и контролю, и существуют вакцины для ее предотвращения", - объяснил Ян.

Так, вакцина от хантавируса существует уже 20 лет на территории Китая, а программа прививок стартовала еще в 2008 году.

Этот недуг распространен в Евразии, со случаями инфекции в России, Финляндии, Швеции и Китае. Уровень смертности от хантавирусной инфекции в Китае составляет от 1 до 10%, в то время как уровень смертности в США намного выше - в среднем 40%, рассказал Янг.

Ученый отметил, что хантавирус может серьезно повредить функции печени, почек и других органов, а также вызвать симптомы лихорадки и массивного кровотечения.

Ранее мы писали о том, что вирусолог и доктор наук рассказала, когда коронавирус перестанет быть опасным и превратится в сезонную вирусную инфекцию.

Напомним, что в Украине из-за борьбы с коронавирусом ужесточили ограничительные меры, режим чрезвычайной ситуации ввели по всей стране, а карантин продлили еще на 30 дней - до 24 апреля.