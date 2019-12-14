Новый год на пороге: когда покупать продукты на стол

Когда покупать продукты на Новый год (Коллаж РБК-Украина)

Экономист рассказал украинцам, вырастут ли цены на продукты под Новый год

Когда покупать продукты на новогодний стол, чтобы сильно на этом не переплачивать. Как известно, украинцы не делают покупок продуктов сильно заранее, а приобретают уже все за несколько дней до главного зимнего праздника. Об этом сообщает ТСН. Эксперт рассказал, подорожает ли "новогодняя корзина" в канун праздника.

По словам экономиста, Олега Пендзина, сегодня Украине нет никакого дефицита продуктов и цена ближе к праздникам существенно меняться не будет, она поднимется максимум на 3-4%.

Единственное, чего следует ожидать - это очередей. Они будут везде, и в больших супермаркетах и маленьких магазинах.

Если в вашем новогоднем списке есть продукты, которые за пару недель не испортятся, лучше купить их сейчас. Заранее можно спокойно купить алкоголь, копчености, консервацию. Будьте уверены, эти продукты не испортятся.

Когда лучше скупиться перед новым годом (ТСН)