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Новий рік на порозі: коли купувати продукти на стіл

STYLERЖиття    14.12.2019 - 16:01
Новий рік на порозі: коли купувати продукти на стіл
Коли купувати продукти на Новий рік (Колаж РБК-Україна)

Економіст розповів українцям, чи зростуть ціни на продукти під Новий рік

Коли купувати продукти на новорічний стіл, щоб сильно на цьому не переплачувати. Як відомо, українці не роблять покупок продуктів сильно заздалегідь, а роблять це вже все за кілька днів до головного зимового свята. Про це повідомляє ТСН. Експерт розповів,чи подорожчає "новорічний кошик" у переддень свята.

За словами економіста, Олега Пендзина, сьогодні в Україні немає ніякого дефіциту продуктів і ціна ближче до свят істотно змінюватися не буде, вона підніметься максимум на 3-4%.

Єдине, чого слід очікувати - це черг. Вони будуть скрізь, і у великих супермаркетах і маленьких магазинах.

Якщо у вашому новорічному списку є продукти, які за пару тижнів не зіпсуються, краще купити їх зараз. Заздалегідь можна спокійно купити алкоголь, копчення, консервацію. Будьте впевнені, ці продукти не зіпсуються.

Коли краще скупитися перед новим роком (ТСН)

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