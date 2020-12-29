ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Новый год в Киеве могут закрыть станции метро: список

Автор: Анна Шиканова

В новогоднюю ночь в Киеве могут закрыть некоторые станции метро. Однако работа метрополитена будет продолжена на два часа, а городской фуникулер будет работать круглосуточно.

Как сообщили в Киевской городской администрации, работа метрополитена в новогоднюю ночь будет продолжена на два часа. Но могут ввести ограничения на вход на нескольких станциях.

"В метрополитене предупредили, что для того, чтобы избежать массового скопления пассажиров возможны ограничения (закрытие) на вход станций", - сказано в сообщении на сайте КГГА.

Так, могут быть закрыты для пассажиров такие станции метро:

Самые читаемые новости
  • Золотые ворота
  • Крещатик
  • Майдан Независимости
  • Почтовая площадь
  • Контрактовая площадь

Также в КГГА напомнили, что с 19 декабря в Киеве работает 7 новогодних локаций, которые соединены праздничным маршрутом: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, Владимирская горка, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

На всех локациях работает "Муниципальная варта", которая напоминает о необходимости придерживаться противоэпидемических мероприятий: масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Киевсовете прокомментировали повышение тарифов на проезд в городском транспорте с января 2021 года.

А также писали о том, что и как будет работать на новогодние и рождественские праздники, и какие есть ограничения по работе развлекательных заведений.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевметротранспорт