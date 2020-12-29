На Новый год в Киеве могут закрыть станции метро: список

В новогоднюю ночь в Киеве могут закрыть некоторые станции метро. Однако работа метрополитена будет продолжена на два часа, а городской фуникулер будет работать круглосуточно.

Как сообщили в Киевской городской администрации, работа метрополитена в новогоднюю ночь будет продолжена на два часа. Но могут ввести ограничения на вход на нескольких станциях.

"В метрополитене предупредили, что для того, чтобы избежать массового скопления пассажиров возможны ограничения (закрытие) на вход станций", - сказано в сообщении на сайте КГГА.

Так, могут быть закрыты для пассажиров такие станции метро:

Золотые ворота

Крещатик

Майдан Независимости

Почтовая площадь

Контрактовая площадь

Также в КГГА напомнили, что с 19 декабря в Киеве работает 7 новогодних локаций, которые соединены праздничным маршрутом: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, Владимирская горка, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

На всех локациях работает "Муниципальная варта", которая напоминает о необходимости придерживаться противоэпидемических мероприятий: масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Киевсовете прокомментировали повышение тарифов на проезд в городском транспорте с января 2021 года.

А также писали о том, что и как будет работать на новогодние и рождественские праздники, и какие есть ограничения по работе развлекательных заведений.