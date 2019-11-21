Новый год 2020: в Киеве ввели строгий запрет на период праздников

На время празднования Нового года и Рождества в Киеве ввели ряд запретов. При этом они напрямую связаны с войной на Востоке Украины. Ограничения необходимы для того, чтобы обезопасить киевлян и гостей столицы, считают в горсовете.

Так, во время новогодних и рождественских праздников в столице налагается строгий запрет на использование различных фейерверков, салютов и прочих пиротехнических средств, пишет УНН со ссылкой на Валентина Мондриевского, замглавы КГГА.

Чиновник подчеркнул, что запрет связан с "острой ситуацией на Востоке". По словам Мондриевского, ситуация в стране "не дает возможности праздновать на полную".

В Киеве на Новый год 2020 запретят продажу крепкого алкоголя и фейерверки (коллаж: РБК-Украина)

Кроме табу на фейерверки будет также строго запрещена продажа крепких алкогольных напитков в публичных местах.

Замглавы КГГА напомнил, что Новый год и Рождество - это, в первую очередь, развлечения для детей, сувениры, разные активности, а "не повод для распития крепкого алкоголя на улицах"

"Это право каждого, но это не должно происходить в публичных местах", - сказал Мондриевский.