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Новый глава Днепровского района оказался замешан в рейдерстве

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Днепр, Четверг 15 июля 2021 17:31
Новый глава Днепровского района оказался замешан в рейдерстве Фото: глава Днепровского района Никита Загрийчук (sobitie.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Новоиспеченный глава Днепровского района Никита Загрийчук оказался замешан в скандале с "отжимом" частного предприятия "НВАЛ" с офисом в областном центре.

Об этом сообщает DniproTV.

Экс-владелец "НВАЛа" Виктор Лопан утверждает, что Загрийчук с подельниками отобрали у него предприятие. Рейдеры, по его словам, требуют деньги с арендаторов его помещения, а самому Лопану угрожали.

"Они делают криминал на криминале. Они берут деньги с магазина, они берут деньги с фирмы, где мои клиенты работают. Они оттуда забирают в открытую деньги. Они в открытую говорят, что они мою жену убьют, у них одна цель – нас уничтожить и забрать то, что у нас есть", - говорит Лопан.

Напомним, владельцы "НВАЛ" сменились в 2018 году. Тогда Лопан якобы сам отказался от фирмы и владельцем стал Никита Загрийчук. Затем "НВАЛ" записали на компании "Рент Фьюжн" и "Рент Компани", которые также контролировал Загрийчук. Сам новоиспеченный чиновник в комментарии журналистам утверждал, что не помнит, как все происходило.

Центральный апелляционный хозяйственный суд Днепропетровской области признал перерегистрацию незаконной. Нынешние представители предприятия заседания игнорировали. Сам же Виктор Лопан намерен возвращать свой бизнес и имущество.

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