Новий голова Дніпровського району виявився замішаний в рейдерстві

Екс-власник "НВАЛа" Віктор Лопан стверджує, що Загрійчук з подільниками відібрали у нього підприємство. Рейдери, за його словами, вимагають гроші з орендарів його приміщення, а самому Лопану погрожували.

"Вони роблять кримінал на криміналі. Вони беруть гроші з магазину, вони беруть гроші з фірми, де мої клієнти працюють. Вони звідти забирають у відкриту гроші. Вони відкрито говорять, що вони мою дружину вб'ють, у них одна мета - нас знищити і забрати те, що у нас є", - говорить лопаються.