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Новий голова Дніпровського району виявився замішаний в рейдерстві

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Дніпро, Четвер 15 липня 2021 17:31
Новий голова Дніпровського району виявився замішаний в рейдерстві Фото: голова Дніпровського району Микита Загрійчук (sobitie.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Новоспечений голова Дніпровського району Микита Загрійчук виявився замішаним в скандалі з "віджиманням" приватного підприємства "НВАЛ" з офісом в обласному центрі.

Про це повідомляє DniproTV.

Екс-власник "НВАЛа" Віктор Лопан стверджує, що Загрійчук з подільниками відібрали у нього підприємство. Рейдери, за його словами, вимагають гроші з орендарів його приміщення, а самому Лопану погрожували.

"Вони роблять кримінал на криміналі. Вони беруть гроші з магазину, вони беруть гроші з фірми, де мої клієнти працюють. Вони звідти забирають у відкриту гроші. Вони відкрито говорять, що вони мою дружину вб'ють, у них одна мета - нас знищити і забрати те, що у нас є", - говорить лопаються.

Нагадаємо, власники "НВАЛ" змінилися в 2018 році. Тоді Лопан нібито сам відмовився від фірми і власником став Микита Загрійчук. Потім "НВАЛ" записали на компанії "Рент Фьюжн" і "Рент Компані", які також контролював Загрійчук. Сам новоспечений очильник в коментарі журналістам стверджував, що не пам'ятає, як все відбувалося.

Центральний апеляційний господарський суд Дніпропетровської області визнав перереєстрацію незаконною. Теперішні представники підприємства засідання ігнорували. Сам же Віктор Лопан має намір повертати свій бізнес і майно.

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