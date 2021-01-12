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Новым национальным спонсором сборной команды Украины по футболу стало "Львівське"

Київ, Вторник 12 января 2021 13:00
Новым национальным спонсором сборной команды Украины по футболу стало "Львівське"
Во время торжественного подписания договора в Доме футбола (фото: пресс-служба)
Автор: Styler

Украинский бренд продолжает объединять украинцев вокруг футбола

С января 2021 года бренд "Львівське" становится новым Национальным спонсором сборной Украины по футболу. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в течение последующих 4 лет было подписано с Украинской ассоциацией футбола.

Торжественное подписание договора состоялось в Доме футбола. Комментируя начало сотрудничества обе стороны отметили важность такого события.

Генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко заявил, что бренд "Львівське" годами объединял страну через призму масштабных проектов.

"Но пришло время, наверное, для самого мощного и эмоционального спонсорства - "Львівське" становится Национальным спонсором украинской сборной по футболу! Я уверен, что главную украинскую команду должен поддерживать один из крупнейших украинских брендов. Поддержка придает силы бороться и побеждать, поэтому мы готовы идти бок о бок с командой и продолжать объединять украинцев уже вокруг футбола", - заявил Шевченко.

В свою очередь, президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко заявил: "Сейчас Украина и весь мир столкнулись с серьезными испытаниями и очень важно в такое время заручиться поддержкой надежного партнера. Мы рады началу сотрудничества с ведущим игроком на пивном рынке. 2021 - это важный год для нашей команды, ведь сборная будет играть в финальной части Евро-2020. Это должна быть мощная коллаборация. Мы готовы к активному сотрудничеству и в ожидании реализации совместных масштабных проектов".

Новым национальным спонсором сборной команды Украины по футболу стало &quot;Львівське&quot;

Напомним, до этого бренд "Львівське" долгое время поддерживал группу "Океан Эльзы", выступал спонсором "Евровидения", которое состоялось в Киеве в 2017 году, выступил спонсором самого дорогого украинского фильма "Захар Беркут", вышедший на экраны в 2019 году.

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