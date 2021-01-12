Новим національним спонсором збірної команди України з футболу стало "Львівське"

Під час урочистого підписання договору у Будинку футболу (фото: прес-служба)

Український бренд продовжує об‘єднувати українців навколо футболу

Із січня 2021 року бренд "Львівське" став новим Національним спонсором збірної України з футболу. Відповідна угода про співпрацю протягом наступних 4 років була підписана з Українською асоціацією футболу.

Урочисте підписання договору відбулось у Будинку футболу. Коментуючи початок співпраці обидві сторони відзначили важливість такої події.

Генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко заявив, що бренд "Львівське" роками єднав країну через призму масштабних проектів.

"Але настав час, мабуть, для найпотужнішого та найемоційнішого спонсорства - "Львівське" стає Національним спонсором української збірної з футболу! Я певен, що головну українську команду повинен підтримувати один із найбільших українських брендів. Підтримка надає сили боротися та перемагати, тому ми готові йти пліч-о-пліч з командою та продовжувати об‘єднувати українців вже навколо футболу", - заявив Шевченко.

Своєю чергою, президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко заявив: "Зараз Україна та увесь світ зіткнулися з серйозними випробуваннями і дуже важливо в такий час заручитися підтримкою надійного партнера. Ми раді початку співпраці з провідним гравцем на пивному ринку. 2021 рік – це важливий рік для нашої команди, адже збірна буде грати у фінальній частині Євро-2020. Це повинна бути потужна колаборація. Ми готові до активної співпраці та в очікуванні реалізації спільних масштабних проектів".

Нагадаємо, до цього бренд "Львівське" тривалий час підтримував гурт "Океан Ельзи", виступав спонсором "Євробачення", яке відбулось в Києві в 2017 році, виступив спонсором найдорожчого українського фільму "Захар Беркут", що вийшов на екрани у 2019 році.