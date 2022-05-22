Новые "закладки"? В Украине мошенники придумали новую аферу с бензином

Дефицит бензина в Украине продолжается. Используя это мошенники выдумывают новые способы нажиться на проблеме украинцев с горючим.
Так, в некоторых Telegram-каналах, где состоят водители, появляются объявления о так называемых закладках с топливом. Об этом пишет "Телеграф".
Мошенники предлагают людям купить бензин по 50 гривен за литр. Горючее будет спрятано в виде клада.
Покупатель обязуется заказать не менее 15 литров топлива по 50 гривен за литр и указывает улицу, где хотел бы получить топливо. В свою очередь продавец обещает в течение 2-3 часов привезти топливо и не дальше 2 км от указанного адреса заложить "клад" с желаемым бензином и отправить на телефон смс с описанием места, где оно лежит.
Минимальный заказ 15 литров. Предполагается, что бензин будет в канистре.
Отметим, что в последние дни канистры под бензин стали ТОП-объявлением на сервисе Olx.ua, где за 20-литровую емкость просят минимум 250 гривен, а кое-где 500-700, 1600 гривен и даже больше.
Если посчитать, то заказывая минимум 15 литров топлива по 50 гривен, вы находите их в емкости, стоимость которой составляет минимум 250 гривен, а на самом деле скорее всего еще больше. То есть за 15 литров топлива продавцы получают по сути всего 500 гривен.
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