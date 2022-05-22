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Новые "закладки"? В Украине мошенники придумали новую аферу с бензином

Фото: Аферисты обманывают украинцев с бензином (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дефицит бензина в Украине продолжается. Используя это мошенники выдумывают новые способы нажиться на проблеме украинцев с горючим.

Так, в некоторых Telegram-каналах, где состоят водители, появляются объявления о так называемых закладках с топливом. Об этом пишет "Телеграф".

Мошенники предлагают людям купить бензин по 50 гривен за литр. Горючее будет спрятано в виде клада.

В чем состоит схема развода

Покупатель обязуется заказать не менее 15 литров топлива по 50 гривен за литр и указывает улицу, где хотел бы получить топливо. В свою очередь продавец обещает в течение 2-3 часов привезти топливо и не дальше 2 км от указанного адреса заложить "клад" с желаемым бензином и отправить на телефон смс с описанием места, где оно лежит.

Минимальный заказ 15 литров. Предполагается, что бензин будет в канистре.

Мошенники просчитались

Отметим, что в последние дни канистры под бензин стали ТОП-объявлением на сервисе Olx.ua, где за 20-литровую емкость просят минимум 250 гривен, а кое-где 500-700, 1600 гривен и даже больше.

Если посчитать, то заказывая минимум 15 литров топлива по 50 гривен, вы находите их в емкости, стоимость которой составляет минимум 250 гривен, а на самом деле скорее всего еще больше. То есть за 15 литров топлива продавцы получают по сути всего 500 гривен.

Как мы ранее писали, водителям объяснили, почему не стоит заправлять авто "до полного".

Ранее мы сообщали, как экономить бензин.

Также мы писали, каким бензином категорически нельзя заправлять автомобиль.

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