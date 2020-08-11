Новые штрафы за нарушение ПДД в Украине: как проверить и оплатить

В Украине уже больше месяца работает система автофиксации нарушений ПДД. С 1 июня по 1 июля было вынесено 398 410 постановлений об административных правонарушениях, из которых было оплачено 219 040.

В данное время камеры регистрируют превышение скорости, проезд на красный свет, а также движение машин по полосе общественного транспорта. Об этом сообщает ТСН.

Большинство водителей придерживаются правил, но они хотят быть уверены, что на их имя не прислали "письмо счастья". Проверить наличие штрафов можно несколькими способами.

Электронный кабинет водителя

Здесь вы можете проверить и уплатить штрафы и получить информацию об авто и удостоверении водителя.

В кабинет можно войти через ID.GOV.UA; BankID - сервис предоставляется НБУ для клиентов тех банков, которые его поддерживают, и ПриватБанком; MobileID - доступен для абонентов Kyivstar, Vodafone и Lifecell, которые подключили MobileID.

Сервис проверки админправонарушений

В этом сервисе, чтобы найти свое авто, нужно ввести государственный номер авто, серию и номер постановления или информацию о владельце ТС (РНОКНП/серию и номер паспорта гражданина Украины/серию и номер удостоверения водителя/серию и номер свидетельства о регистрации ТС).

Мобильное приложение Штрафы ПДД

В этом приложении можно не только оплатить штрафы, но и узнавать о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также здесь есть карта размещения камер автофиксации нарушений ПДД. Пока приложение доступно только для Android-устройств.

Мобильное приложение Штрафы UA

Данное приложение позволяет водителям не только оплатить штраф, и проверить статус и историю платежей. Проверку можно сделать по номеру водительского удостоверения, ИНН, либо по серии и номеру штрафа.

Telegram-бот

Он является официальным ботом МВД. Здесь также можно проверить наличие штрафа за ПДД и оплатить его.

Напомним, под Киевом водитель не пропустил "скорую" и сразу же за это поплатился.

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