Новые правила не для всех: список "евроблях", которые можно растаможить по льготной ставке

С 15 июня до 15 ноября владельцы "евроблях" могут растаможить авто по льготному тарифу. При этом под критерии попадают не все автомобили.
Какие авто имеют льготы, по какой формуле рассчитывается растаможка - читайте ниже в нашем материале.
Стоит отметить, что растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека (легковой, или грузовой, или прицеп).
Ставка = ставка базовая + Vе + Fе
Ставка базовая - это ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется исходя из количества лет, прошедших с года изготовления авто, до года определения ставки налога.
Vе - это ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. см на коэффициент, который составляет:
Fе - ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства. Она характерна для ТС, что:
Срок действия льготной ставки - 180 дней. А участники боевых действий могут растаможить авто за 270 дней, если у него есть подтверждение пребывания на территории проведения ООС в течение 90 дней (начиная с 15 мая).
Напомним, что нормы закона про льготную растаможку "евроблях" будут применяться с 15 июня по 15 ноября.
При этом юристы уже нашли проблему со льготной растаможкой. Дело в том, что на оформление документов водителям дают всего 90 дней и не все успеют собрать необходимые данные.