Новые правила не для всех: список "евроблях", которые можно растаможить по льготной ставке

Какие авто попадают под льготную растаможку:

Ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.

Выпущены более, чем 5 лет назад.

Соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше.

Нельзя растаможить по льготной ставке такие авто:

Происходят из страны-оккупанта.

Ввезены из страны оккупанта.

Ввезены из временно оккупированных территорий.

Нельзя растаможить машины, соответствующие кодам УКТ ВЭД 8702 (ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более) и 8711 (мотоциклы (включая мопеды и велосипеды);

Можно растаможить такие типы авто:

Легковое авто

Грузовое авто весом до 3,5 тонны.

Стоит отметить, что растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека (легковой, или грузовой, или прицеп).

Какая формула растаможки?

Ставка = ставка базовая + Vе + Fе

Ставка базовая - это ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется исходя из количества лет, прошедших с года изготовления авто, до года определения ставки налога.

Vе - это ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. см на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 2001 куб. см до 3000 куб. см (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 3001 куб. см до 4000 куб. см (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 4001 куб. см до 5000 куб. см (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя более 5000 куб. см (включительно).

Fе - ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства. Она характерна для ТС, что:

оснащены двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом - 0,0 евро;

оснащены двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) - 100 евро;

оснащенны двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) - 0,0 евро.

Срок действия льготной ставки - 180 дней. А участники боевых действий могут растаможить авто за 270 дней, если у него есть подтверждение пребывания на территории проведения ООС в течение 90 дней (начиная с 15 мая).