Нові правила не для всіх: список "євроблях", які можна розмитнити за пільговою ставкою

З 15 червня до 15 листопада власники "євроблях" можуть розмитнити авто за пільговим тарифом. При цьому під критерії потрапляють не всі автомобілі.
Які авто мають пільги, за якою формулою розраховується розмитнення - читайте нижче в нашому матеріалі.
Варто відзначити, що розмитнити можна тільки автомобіль однієї категорії на одну людину (легковий, або вантажний, або причіп).
Ставка = ставка Базова + Vе + Fе
Ставка базова - це ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.
Vе - це ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см на коефіцієнт, який становить:
Fе - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу. Вона характерна для ТЗ, що:
Термін дії пільгової ставки - 180 днів. А учасники бойових дій можуть розмитнити авто за 270 днів, якщо у нього є підтвердження перебування на території проведення ООС протягом 90 днів (починаючи з 15 травня).
Нагадаємо, що норми закону про пільгове розмитнення " євроблях" застосовуватимуться з 15 червня по 15 листопада.
При цьому юристи вже знайшли проблему з пільговим розмитненням. Справа в тому, що на оформлення документів водіям дають всього 90 днів і не всі встигнуть зібрати необхідні дані.