Новые правила безвиза с ЕС: украинцам рассказали, как будем ездить

Новые правила безвиза с ЕС начнут действовать для украинцев с 2021 года. Страны, которые имеют с Евросоюзом безвизовый режим, будут работать по системе ETIAS. Она сделана для того, чтобы уменьшить количество отказов на границе с ЕС.

Система будет автоматически проверять безвизовых путешественников из всех стран по нескольким базам безопасности. Для того, чтобы без проблем попасть в страны Евросоюза, перед поездкой нужно будет зарегистрировать загранпаспорт в этой электронной системе. Вскоре для смартфонов введут специальные приложения.

Для регистрации в системе вы должны будете ввести данные:

имя и фамилию;

гражданство;

дату и место рождения;

номер и срок действия паспорта;

контактную информацию;

наличие образования и работы;

первую страну ЕС, куда планируете поехать.

Разрешение на безвизовые поездки будет выдаваться в течение 96 часов отдельно на каждый паспорт сроком на три года. Может случиться, что система потребует дополнительные документы для проверки вашей поездки. Их нужно будет отправить на электронный адрес.

Стоимость услуги - 7 евро, для детей младше 18 лет и взрослых старше 70 лет - абсолютно бесплатно.