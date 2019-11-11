Новые песни и тонны драйва: Бумбокс порвали на куски 10 тысяч сердец в переполненном Дворце Спорта (фото)

Популярная группа Бумбокс во главе с Андреем Хлывнюком 9 ноября в киевском Дворце Спорта презентовала первую часть своего нового двойного альбома "Таємний код: Рубікон".

Свидетелями грандиозного и фантастического в музыкальном плане действа стали в тот вечер более 10 тысяч людей из разных уголков Украины.

Бумбокс презентовали в Киеве новый альбом (фото: РБК-Украина)

Добавим, что киевляне впервые увидели и услышали Бумбокс в обновленном составе. Недавно к команде присоединились гитаристы Олег Аджикаев и Дмитрий Кувалин, и бас-гитаристка Инна Невойт - она стала первой девушкой в группе за все время ее существования. Эти люди привнесли в композиции Бумбокса еще более мощного драйва и экспрессии.

Бумбокс презентовали в Киеве новый альбом (фото: РБК-Украина)

Заметим, что на концерте, который длился более двух с половиной часов, музыканты сыграли 28 песен, среди которых были не только треки из "Таємного коду", но и проверенные временем хиты: "Поліна", "Дитина", "Вахтерам", "Квіти в волоссі" и другие. А также впервые была исполнена песня "Леся" - на слова культовой украинской поэтессы Леси Украинки (стихотворение "Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти")

Бумбокс презентовали в Киеве новый альбом (фото: РБК-Украина)