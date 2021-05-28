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Новые краски и арт-объекты: появились фото Пейзажной аллеи в Киеве после реконструкции

Автор: Анна Шиканова

В Киеве готовятся к открытию Пейзажной аллеи, которую второй раз закрыли на реконструкцию. Во время ремонта сделали наружное освещение, поставили гранитное покрытие и подпорные стенки.

Фото обновленной Пейзажной аллеи показали на сайте "Вечерний Киев".

Пейзажная аллея была создана в Киеве в 1980-х годах по проекту архитектора Авраама Милецкого. В 2009 году там обустроили детский сквер с лавками и огромными котами.

Также появился фонтан в виде слоника, головой зебры, лавочки в виде кролика, вороны и кота. Благоустройством сквера занимался известный городской скульптор Константин Скритуцкий.

На постройку было потрачено около миллиона гривен: 15% средств собрали местные жители, а остальные дали спонсоры.

В 2020 году было решено провести реконструкцию Пейзажной аллеи. В 2020 году обновили участок от ступенек до урочища Гончары-Кожемяки и к скульптуре "Алиса в стране чудес". Остальные работы были перенесены на 2021 год.

Власти города подчеркнули, что все скульптуры будут ремонтировать в сотрудничестве с их авторами. Знаковые арт-объекты решили облагородить еще и подсветкой.

Сейчас заканчивают косметические работы и готовятся к открытию: обустраивают дорожки, высаживают растения вдоль аллеи, красят арт-объекты и элементы инфраструктуры, чистят дорожки от мусора.

Пейзажная аллея в Киеве (Фото: Вечерний Киев)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве открыли самый длинный мурал в Украине.

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