Новые Броски мангуста: выяснилось, как оккупанты готовили видео "химатаки" и взрывали авто

Как и в случае с историей о заявлении о вывозе людей под выдуманным поводом о якобы угрозе наступления ВСУ на подконтрольные боевикам районы Донбасса, раскрыть ложь помог анализ метаданных ролика.

"Видеозапись "украинской диверсии" (подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений), по утверждениям боевиков "ДНР" произошедшей 18 февраля у Горловки, на самом деле была сделана еще 8 февраля", - пишет Попова.

Метаданные видеоролика о "химатаке" в Горловке (фото: facebook.com/TVP777)

Она также с иронией добавила, что такое выведение на чистую воду стал "продолжением Броска мангуста" (именно под таким названием хранился файл с видео вожака "ЛНРовцев" Леонида Пасечника, что был размещен на пророссийских интернет-ресурсах).

В публикации на Facebook-странице "Информационные войска Украины" уточняют, что журналисты проанализировали метаданные видео с якобы "экшн-камеры украинской ДРГ" - та, по словам оккупантов, "планировала химатаку и говорила на польском языке".

Так было выяснено, что ролик был загружен еще 8 февраля, а проект видео назывался "2021-02-04 ДРГ.prproj" и лежал в папке под названием "2021".

Метаданные - 8 февраля было загружено видео ролика о "химатаке" 18 февраля в Горловке (фото: facebook.com/i.army.org)

Кроме того, стали известны детали о взрыве машины главного "силовика" "ДНРовцев" вечером 18 февраля возле здания бывшей Донецкой ОГА, в котором сейчас располагается верхушка российско-оккупационной администрации.

Тогда росСМИ со ссылкой на местную "народную милицию" рассказали, что на парковке взорвался автомобиль "начальника народной милиции ДНР" Синенкова, сам он не пострадал.

Также были показаны фото и видео этой подорванной машины, а именно старенького УАЗика.

Фото: взрыв в Донецке (t.me/Doninside

Фото взорванного в Донецке УАЗа (facebook.com/TVP777)

Примечательно, что автомобильные номера Синенкова на ней - "ДК0101" - еще летом стояли на более новом авто. На это обратил внимание журналист "Медиазоны" Антон Пустовалов.

"Видимо, жалко стало, решили принести в жертву, что попроще", - объясняет Попова использование оккупантами для пропагандистской "картинки" совсем другой машины.

Автономер "начальника народной милиции ДНР" на двух разных машинах - которую взорвали, и которую пожалели (фото: facebook.com/TVP777)