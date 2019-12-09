У Новій Зеландії відбувається масштабне виверження вулкана (моторошні відео)

У Новій Зеландії вивергається вулкан (Колаж РБК-Україна)

Жертвами вулкана у Новій Зеландії стали п'ятеро людей

У Новій Зеландії вивергається вулкан, в результаті чого загинули п'ять людей, багато інших пропали без вісті. З кожною годиною кількість жертв стихії зростає. Про це повідомляє CNN. Природний катаклізм відбувається на острові Уайт-Айленд в 50 км від узбережжя.

Серед загиблих і поранених місцеві жителі, а також іноземні туристи. Після виверження вулкана з острова було евакуйовано 23 людини, у тому числі п'ятеро загиблих. Решта 18 вижили та отримали тілесні ушкодження, деякі отримали важкі опіки. Про це повідомив заступник комісара поліції Нової Зеландії Джон Тимс.

В Новій Зеландії вивергається вулкан (відео:YouTube)

За його словами, на острові все ще знаходяться люди. Їх кількість оцінюється в двозначних цифрах, але влада не знає точно скільки, і "не впевнена в їхньому добробуті".

Рятувальники повідомляють, що поблизу вулкана знаходилося близько 50 осіб. Деякі з цих людей були доставлені на берег. З них, щонайменше, одна людина отримала важкі поранення.

Виверження вулкана у Новій Зеландії (відео: YouTube)