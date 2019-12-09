ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Новій Зеландії відбувається масштабне виверження вулкана (моторошні відео)

STYLERЖиття    09.12.2019 - 13:19
У Новій Зеландії відбувається масштабне виверження вулкана (моторошні відео)
У Новій Зеландії вивергається вулкан (Колаж РБК-Україна)

Жертвами вулкана у Новій Зеландії стали п'ятеро людей

У Новій Зеландії вивергається вулкан, в результаті чого загинули п'ять людей, багато інших пропали без вісті. З кожною годиною кількість жертв стихії зростає. Про це повідомляє CNN. Природний катаклізм відбувається на острові Уайт-Айленд в 50 км від узбережжя.

Серед загиблих і поранених місцеві жителі, а також іноземні туристи. Після виверження вулкана з острова було евакуйовано 23 людини, у тому числі п'ятеро загиблих. Решта 18 вижили та отримали тілесні ушкодження, деякі отримали важкі опіки. Про це повідомив заступник комісара поліції Нової Зеландії Джон Тимс.

В Новій Зеландії вивергається вулкан (відео:YouTube)

За його словами, на острові все ще знаходяться люди. Їх кількість оцінюється в двозначних цифрах, але влада не знає точно скільки, і "не впевнена в їхньому добробуті".

Рятувальники повідомляють, що поблизу вулкана знаходилося близько 50 осіб. Деякі з цих людей були доставлені на берег. З них, щонайменше, одна людина отримала важкі поранення.

Виверження вулкана у Новій Зеландії (відео: YouTube)

Кількість жертв при виверженні вулкана у Новій Зеландії суттєво зросла У Новій Зеландії при масштабному виверженню вулкана загинула людина
Новини України вулкан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся