Новость о змее в Ровно в ванной местного жителя оказалась фейком: инцидент произошел в России

Недавно в сети появилась информация о том, что в Ровно змеи заползают в ванные комнаты местных жителей через системы слив-переливов. Это оказалось неправдой.

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже .

Данный инцидент произошел не в Ровно, а в селе Птичье, которое находится в Ставропольском крае в России.

Изначально видео со змеей в ванной опубликовала "Магнолия-ТВ" в Instagram. Было сказано, что оно снималось в Ровно. Эту новость подхватили многие СМИ со ссылкой на данное видео.

Позже оказалось, что змею в ванной обнаружили на самом деле не в Украине, а в России. В "Магнолии-ТВ" также сделали обновление в подписи к видео, и указали, что материал им прислал читатель.

По всей видимости, они сначала не стали проверять достоверность видео. Данный видеоролик записал пользователь TikTok "Валера".

В YouTube на канале "Изобильный РФ" он появился 31 октября, где говорится, что ролик спасения змеи в TikTok набрал более 4 миллионов просмотров.

Змея в ванной (видео: YouTube)