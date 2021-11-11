ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Новость о змее в Ровно в ванной местного жителя оказалась фейком: инцидент произошел в России

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 15:46
Новость о змее в Ровно в ванной местного жителя оказалась фейком: инцидент произошел в России Коллаж РБК-Украина: новость о змее в ванной в Ровно оказалась фейком
Автор: Роман Мирончук

Недавно в сети появилась информация о том, что в Ровно змеи заползают в ванные комнаты местных жителей через системы слив-переливов. Это оказалось неправдой.

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.

Данный инцидент произошел не в Ровно, а в селе Птичье, которое находится в Ставропольском крае в России.

Изначально видео со змеей в ванной опубликовала "Магнолия-ТВ" в Instagram. Было сказано, что оно снималось в Ровно. Эту новость подхватили многие СМИ со ссылкой на данное видео.

Позже оказалось, что змею в ванной обнаружили на самом деле не в Украине, а в России. В "Магнолии-ТВ" также сделали обновление в подписи к видео, и указали, что материал им прислал читатель.

По всей видимости, они сначала не стали проверять достоверность видео. Данный видеоролик записал пользователь TikTok "Валера".

В YouTube на канале "Изобильный РФ" он появился 31 октября, где говорится, что ролик спасения змеи в TikTok набрал более 4 миллионов просмотров.

Змея в ванной (видео: YouTube)

Напомним, юрист развенчал фейк о том, что вакцинация нарушает права украинцев. Стоит отметить, что в него верет тысячи людей.

Мы также писали о том, что кроссовер "Одесса" от ЗАЗ, фото которого восхитили украинцев, оказался фейком. Корпорация "УкрАВТО" заявила, что не ведет никаких переговоров о сотрудничестве с китайскими коллегами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация фейк
LITE
Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от эксперта
Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от эксперта