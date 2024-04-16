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До Новоселівки Першої на Донеччині передав допомогу Фонд Ахметова

Вівторок 16 квітня 2024 16:09
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До Новоселівки Першої на Донеччині передав допомогу Фонд Ахметова До Новоселівки Першої на Донеччині передав допомогу Фонд Ахметова (фото: прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Фронт наближається сюди швидко. У цій частині Донеччини не лишилося живого місця: суцільна руїна та звуки вибухів. Проте на воротах де-не-де є надписи: "Тут живуть люди".

Фонд Ріната Ахметова передав набори із найнеобхіднішими продуктами для мешканців Новоселівки Першої.

Набори з гуманітарною допомогою вивантажують у приміщенні, де раніше працював магазин. Волонтер Микола Осиченко, амбасадор фонду, керівник Маріупольського телебачення говорить, що люди їх звідти заберуть у відносно безпечніший момент.

Як виживають люди у селищі, до якого стрімко наближається лінія фронту, дивіться на YouTube каналі фонду https://youtu.be/i64GtaqKOs8

У кожному наборі - продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З початку повномасштабної війни фонд спрямував понад 348 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер http://m.me/AkhmetovFDU

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