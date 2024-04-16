В Новоселовку Первую в Донецкой области передал помощь Фонд Ахметова

Фронт близится сюда быстро. В этой части Донбасса не осталось живого места: сплошная руина и звуки взрывов. Однако на воротах кое-где есть надписи: "Здесь живут люди".

Фонд Рината Ахметова передал наборы с необходимыми продуктами для жителей Новоселовки Первой.

Наборы с гуманитарной помощью выгружают в помещении, где раньше работал магазин. Волонтер Николай Осиченко, посол фонда, руководитель Мариупольского телевидения, говорит, что люди их оттуда заберут в относительно безопасный момент.

Как выживают люди в поселке, к которому стремительно приближается линия фронта, смотрите на YouTube канале фонда https://youtu.be/i64GtaqKOs8

В каждом наборе – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны фонд направил более 348 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер http://m.me/AkhmetovFDU