Новорічний манікюр 2024: як обрати колір святкового покриття (фото)

Новорічний манікюр завжди змушує жінок гарненько подумати над вибором, адже кожного року змінюються тенденції, значення і доречність певних кольорів.
Про те, який манікюр вибрати на Новий рік 2024, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок майстра манікюру Аліни Голяндіної.
Щороку дівчата і жінки стикаються з однією й тією самою проблемою - колір покриття та дизайн нігтів. Звісно, майстри можуть допомогти з вибором, адже вони знають тренди. Проте це не завжди допомагає, бо часто ми самі не розуміємо чого хочемо.
Також варто враховувати безліч факторів, наприклад, яким буде ваш образ, якою буде ваша зачіска, де ви будете зустрічати Новий рік - все це впливає на вибір.
Але щороку є підказки від світу моди. Наприклад, щороку на Новий рік виділяється кілька кольорів, згідно з символом року, які будуть доречними у новорічну ніч.
Новорічний манікюр 2024 (фото: Freepik)
Як відомо, 2024 - це рік зеленого дракона і він символізує, сміливість, силу, вдачу, мудрість. Саме тому, аби яким манікюром тут не обійтися, тож розглядаємо кольори, в яких майстер радить зробити манікюр:
Як бачимо, вибір кольорів великий і з ними можна експериментувати та знати, чого очікувати від Нового року.
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