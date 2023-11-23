Новорічний манікюр 2024: як обрати колір святкового покриття (фото)

Новорічний манікюр 2024

Щороку дівчата і жінки стикаються з однією й тією самою проблемою - колір покриття та дизайн нігтів. Звісно, майстри можуть допомогти з вибором, адже вони знають тренди. Проте це не завжди допомагає, бо часто ми самі не розуміємо чого хочемо.

Також варто враховувати безліч факторів, наприклад, яким буде ваш образ, якою буде ваша зачіска, де ви будете зустрічати Новий рік - все це впливає на вибір.

Але щороку є підказки від світу моди. Наприклад, щороку на Новий рік виділяється кілька кольорів, згідно з символом року, які будуть доречними у новорічну ніч.

Новорічний манікюр 2024 (фото: Freepik)

Як відомо, 2024 - це рік зеленого дракона і він символізує, сміливість, силу, вдачу, мудрість. Саме тому, аби яким манікюром тут не обійтися, тож розглядаємо кольори, в яких майстер радить зробити манікюр:

червоний колір буде доречним у Новорічну ніч і принесе кохання, процвітання та успіх

золотистий колір принесе успіх в усьому, здійснення мрій та допоможе збільшити дохід

зелений колір, як і символ року принесе спокій, гармонію, вплине на розвиток

срібний колір принесе розвиток, впевненість та емоційну стабільність, а це, погодьтесь, в наших реаліях дуже важливо

рожевий колір принесе нові емоції та підвищить фізичну активність

синій колір принесе подорожі, успіх протягом року та спокій

фіолетовий колір дасть можливість розвитку, успіху в роботі та принесе нові події

коричневий колір принесе достаток в родині, гармонію та везіння.

Як бачимо, вибір кольорів великий і з ними можна експериментувати та знати, чого очікувати від Нового року.

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