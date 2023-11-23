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Новогодний маникюр 2024: как выбрать цвет праздничного покрытия (фото)

Новогодний маникюр 2024 (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Новогодний маникюр всегда заставляет женщин хорошенько подумать о выборе, ведь каждый год меняются тенденции, значение и уместность определенных цветов.

О том, какой маникюр выбрать на Новый год 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТикТок мастера маникюра Алины Голяндиной.

Новогодний маникюр 2024

Каждый год девушки и женщины сталкиваются с одной и той же проблемой - цвет покрытия и дизайн ногтей. Конечно, мастера могут помочь с выбором, ведь знают тренды. Однако это не всегда помогает, потому что часто мы сами не понимаем, чего хотим.

Также стоит учитывать множество факторов, например, каким будет ваш образ, какой будет ваша прическа, где вы будете встречать Новый год - все это влияет на выбор.

Но каждый год есть подсказки от мира моды. Например, ежегодно на Новый год выделяется несколько цветов, согласно символу года, которые будут уместны в новогоднюю ночь.

Новогодний маникюр 2024 (фото: Freepik)

Как известно, 2024 год - это год зеленого дракона и он символизирует, смелость, силу, нрав, мудрость. Именно поэтому, лишь бы каким маникюром здесь не обойтись, а значит рассматриваем цвета, в которых мастер советует сделать маникюр:

  • красный цвет будет уместен в Новогоднюю ночь и принесет любовь, процветание и успех
  • золотистый цвет принесет успех во всем, исполнение мечт и поможет увеличить доход
  • зеленый цвет, как и символ года, принесет покой, гармонию, повлияет на развитие
  • серебряный цвет принесет развитие, уверенность и эмоциональную стабильность, а это, согласитесь, в наших реалиях очень важно
  • розовый цвет принесет новые эмоции и повысит физическую активность
  • синий цвет принесет путешествия, успех в течение года и спокойствие
  • фиолетовый цвет даст возможность развития, успеха в работе и принесет новые события
  • коричневый цвет принесет обилие в семье, гармонию и везение.

Как видим, выбор цветов велик и с ними можно экспериментировать и знать, чего ожидать от Нового года.

Скриншоты

Предлагаем обратить внимание на наш материал о топ-трендах в нарядах и украшениях для создания праздничного образа.

Также ранее мы писали о том,каким знакам Зодиака 2024 подарит путешествия и приключения.

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