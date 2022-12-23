Новорічні кошики з лаваша з курячими сердечками: неймовірно смачна та дешева страва

Для святкового столу на Новий рік або Різдво можна приготувати оригінальну закуску, яка сподобається гостям та вашій родині. Крім дивовижного смаку, ця страва має й іншу перевагу - невелику ціну.

Як приготувати кошики з лаваша з курячими сердечками, розповіли на сторінці cook_with_me_at_home в Instagram.

Що вам знадобиться:

Лаваш – 1 шт.

Яйце - 1 шт.

Для салату:

Курячі сердечка - 400 г

Яйця – 3 шт.

Сир твердий - 150 г

Цибуля - 1 шт.

Цукор - 1 ч. ложка

Оцет - 50 мл

Зелень

Сіль, перець, паприка – до свого смаку

Майонез – 3 ст. ложки

Як приготувати кошики?

Для кошиків лаваш потрібно нарізати на квадратики 10 на 10 см. Збити яйце виделкою. Один квадратик змастити яйцем і покласти на нього зі зміщенням другий квадратик - як на фото.

Квадратики викласти у форму для мафінів, вдавлюючи та формуючи як кошик (або мисочку). Поставити в духовку, що розігріта до 180 градусів. Випікати 10 хвилин, а потім дати охолонути.

Як зробити салат:

Цибулину нарізаємо невеликими кубиками, додаємо сіль, оцет і залишаємо на деякий час. Сердечка чистимо від плівки, згустків крові, відрізаємо зайве, розрізаємо навпіл і добре промиваємо. Ставимо воду на вогонь. Як тільки вона закипить - кидаємо туди серця. При повторному закипанні – знімаємо з вогню, зливаємо воду. Заливаємо сердечка чистою водою - так, щоб повністю їх покрило рідиною.

Як закипить, додаємо перець горошком, лавровий лист, зменшуємо вогонь до середнього, знімаємо піну та накриваємо кришкою. Варимо 25-30 хвилин, іноді помішуємо. Солимо за 5 хвилин до кінця.

Яйця відварюємо, ріжемо кубиками. Сир теж ріжемо кубиками. Змішуємо порізані сердечка, яйця, сир, мариновану цибулю. Заправляємо невеликою кількістю майонезу. Додаємо сіль, перець, дрібно нарізаний кріп, петрушку, трохи паприки. Добре перемішуємо.

Потім викладаємо готовий салат у кошики та подаємо на стіл. Можна прикрасити зеленню.