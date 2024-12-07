Новогодние чудеса изменят судьбу 5 знаков Зодиака
Венера, которая окажется в особой фазе именно "под елочку" - на Новогодние праздники, подарит положительные перемены представителям 5 знаков Зодиака. Конец декабря и начало января приятно поразят их, это будет настоящим чудом.
Кому повезет очень скоро, в эксклюзивном прогнозе для РБК-Украина (проект Styler) рассказала астролог Екатерина Соловьева.
Какие знаки Зодиака получат шанс к счастью
"7 декабря Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства осуществляет ингрессию к знаку Водолея", - рассказала Соловьева.
И именно на даты Рождества и Нового года выпал период ее пребывания в 11 знаке Зодиака. Венера будет находиться в Рыбах до 3 января 2025 года. Поэтому астролог рекомендует проверить, в каком секторе вашего радикса это произойдет.
В зависимости от сектора можно определить и спрогнозировать, какие именно изменения коснутся вас. Но и без этого Соловьева назвала знаки Зодиака, которые ощутят на себе положительное влияние Венеры (хотя и такое положение считается нейтральным). Речь идет об:
- Овнах
- Близнецах
- Весах
- Стрельцах
- Водолеях.
Кроме этого, представителям 3 знаков Зодиака следует быть особенно внимательными. В "зоне риска" оказались:
- Тельцы
- Львы
- Скорпионы.
"В этот период могут актуализироваться активности, связанные с друзьями, социальными проектами, высокими, цифровыми, авиа и космическими технологиями, ноу-хау, Интернетом, воздушным транспортом. В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством", - объяснила астролог.
Напомним, ранее стало известно, каким знакам Зодиака сказочно повезет на выходных.
Кроме того, недавно мы рассказывали, когда нужно ставить елку, чтобы было счастье.