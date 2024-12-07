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Новогодние чудеса изменят судьбу 5 знаков Зодиака

Суббота 07 декабря 2024 06:24
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Новогодние чудеса изменят судьбу 5 знаков Зодиака Кому повезет до конца года (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Венера, которая окажется в особой фазе именно "под елочку" - на Новогодние праздники, подарит положительные перемены представителям 5 знаков Зодиака. Конец декабря и начало января приятно поразят их, это будет настоящим чудом.

Кому повезет очень скоро, в эксклюзивном прогнозе для РБК-Украина (проект Styler) рассказала астролог Екатерина Соловьева.

Какие знаки Зодиака получат шанс к счастью

"7 декабря Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства осуществляет ингрессию к знаку Водолея", - рассказала Соловьева.

И именно на даты Рождества и Нового года выпал период ее пребывания в 11 знаке Зодиака. Венера будет находиться в Рыбах до 3 января 2025 года. Поэтому астролог рекомендует проверить, в каком секторе вашего радикса это произойдет.

В зависимости от сектора можно определить и спрогнозировать, какие именно изменения коснутся вас. Но и без этого Соловьева назвала знаки Зодиака, которые ощутят на себе положительное влияние Венеры (хотя и такое положение считается нейтральным). Речь идет об:

  • Овнах
  • Близнецах
  • Весах
  • Стрельцах
  • Водолеях.

Кроме этого, представителям 3 знаков Зодиака следует быть особенно внимательными. В "зоне риска" оказались:

  • Тельцы
  • Львы
  • Скорпионы.

"В этот период могут актуализироваться активности, связанные с друзьями, социальными проектами, высокими, цифровыми, авиа и космическими технологиями, ноу-хау, Интернетом, воздушным транспортом. В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством", - объяснила астролог.

Напомним, ранее стало известно, каким знакам Зодиака сказочно повезет на выходных.

Кроме того, недавно мы рассказывали, когда нужно ставить елку, чтобы было счастье.

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