Новонароджені українці можуть отримувати додаткові виплати по 3000 гривень: кому вони доступні

Як оформити допомогу новонародженій дитині

Якщо в особи, яка отримує допомогу за статусом ВПО, народилася дитина після 24 лютого 2022 року, допомога на таку дитину призначається автоматично.

Крім того, якщо дитина народилась після вказаної дати, але до набрання чинності цієї постанови, їй все одно нарахують допомогу з дати звернення з автоматичним продовженням з 1 серпня 2023 року.

Усе, що потрібно для оформлення, це ваша довідка ВПО. Якщо вона у вас є, то ви маєте повне право на таку саму довідку й для новонародженого малюка. На її основі подавайте заяву про виплату допомоги на проживання для своєї дитини.

Який розмір цієї допомоги

Сума фінансової допомоги на дитину становить 3 000 гривень на місяць. Виплати призначають незалежно від того, чи працевлаштовані повнолітні члени сім'ї, чи є в родини будь-які доходи, депозити, рухоме чи нерухоме майно.

Які виплати держава надає новонародженим

Загальний розмір допомоги для українських сімей становить 41 280 гривень. Проте її виплачують частинами: після народження - 10 320 гривень одноразово, впродовж 36 місяців - по 860 гривень.

Для жінок, які самостійно виховують і забезпечують своїх дітей, виплати такі:

до шести років - 2 272 гривень

6-18 років - 2 833 гривень

18-23 роки та в разі продовження навчання - 2 684 гривень

Аліменти на дитину не повинні бути меншими за такі суми: