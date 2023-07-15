Новорожденные украинцы могут получать дополнительные выплаты по 3000 гривен: кому они доступны

Как оформить помощь новорожденному ребенку

Если у лица, получающего помощь по статусу ВПЛ, родился ребенок после 24 февраля 2022 года, помощь на такого ребенка назначается автоматически.

Кроме того, если ребенок родился после указанной даты, но до вступления этого постановления в силу, ему все равно начислят помощь с даты обращения с автоматическим продлением с 1 августа 2023 года.

Все, что нужно для оформления, это ваша справка ВПЛ. Если она у вас есть, то вы имеете полное право на такую же справку и для новорожденного малыша. На ее основе подавайте заявление о выплате пособия на проживание для своего ребенка.

Какой размер этой помощи

Сумма финансовой помощи на ребенка составляет 3 000 гривен в месяц. Выплаты назначаются независимо от того, трудоустроены ли совершеннолетние члены семьи, есть ли у семьи какие-либо доходы, депозиты, движимое или недвижимое имущество.

Какие выплаты государство предоставляет новорожденным

Общий размер пособия для украинских семей составляет 41 280 гривен. Однако ее выплачивают частями: после рождения - 10 320 гривен одноразово, в течение 36 месяцев - по 860 гривен.

Для женщин, самостоятельно воспитывающих и обеспечивающих своих детей, выплаты следующие:

до шести лет - 2 272 гривен

6-18 лет - 2 833 гривен

18-23 года и в случае продолжения учебы - 2 684 гривен

Алименты на ребенка не должны быть меньше таких сумм: