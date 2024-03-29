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У Новомосковську переселенці з Луганщини отримують проднабори від Фонду Ахметова

П'ятниця 29 березня 2024 16:55
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У Новомосковську переселенці з Луганщини отримують проднабори від Фонду Ахметова У Новомосковську переселенці з Луганщини отримують проднабори від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У хабі Луганської ОВА, який працює у Новомосковську Дніпропетровської області, триває видача гуманітарної допомоги. Для вимушених переселенців зі Луганщини Фонд Ріната Ахметова спрямував 3 тисячі продуктових наборів.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Що входить до продуктового набору? Макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер http://m.me/AkhmetovFDU

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