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В Новомосковске переселенцы из Луганщины получают проднаборы от Фонда Ахметова

Пятница 29 марта 2024 16:55
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В Новомосковске переселенцы из Луганщины получают проднаборы от Фонда Ахметова В Новомосковске переселенцы из Луганщины получают проднаборы от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В хабе Луганской ОВА, работающей в Новомосковске Днепропетровской области, продолжается выдача гуманитарной помощи. Для вынужденных переселенцев из Луганщины Фонд Рината Ахметова направил 3 тысяч продуктовых наборов.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Что входит в продуктовый набор? Макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер http://m.me/AkhmetovFDU

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