В Новомосковске дети выстроили живую пирамиду, чтобы поднять упавший украинский флаг (видео)

Вероятно, что сине-желтый стяг упал со столба из-за сильного ветра, который был 26 марта.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что четверо подростков - одна девушка и трое парней построили живую пирамиду. Право установить флагом отдали девушке, как самому легкому члену команды.

К ним присоединился взрослый мужчина - прохожий, который стал свидетелем действа.

В конце концов группе удалось вставить флаг на свое место во флагшток.

Так русская армия вместо уничтожения украинской нации наоборот скрепляет ее...