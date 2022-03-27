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В Новомосковске дети выстроили живую пирамиду, чтобы поднять упавший украинский флаг (видео)

Коллаж РБК-Украина: в Новомосковске дети подняли упавший флаг
Автор: Светлана Мащенко

Дети-подростки увидели, что в Новомосковске Днепропетровской области упал сине-желтый небольшой флаг, закрепленный на столбе. Они тут же разработали план, как вернуть символ на многометровую высоту.

Смотрите в материале Styler как это было.

Вероятно, что сине-желтый стяг упал со столба из-за сильного ветра, который был 26 марта.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что четверо подростков - одна девушка и трое парней построили живую пирамиду. Право установить флагом отдали девушке, как самому легкому члену команды.

К ним присоединился взрослый мужчина - прохожий, который стал свидетелем действа.

В конце концов группе удалось вставить флаг на свое место во флагшток.

Так русская армия вместо уничтожения украинской нации наоборот скрепляет ее...

Ранее мы писали, как грузины зачищают Город-герой Ирпень от оккупантов.

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