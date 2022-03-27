У Новомосковську діти вибудували живу піраміду, щоб підняти український прапор (відео)

Діти-підлітки побачили, що в Новомосковську Дніпропетровської області впав синьо-жовтий невеличкий прапор, закріплений на стовпі. Вони тут же розробили план, як повернути символ на кількаметрову висоту.

Дивіться в матеріалі Styler , як це було.

Врешті-решт групі вдалося вставити прапор на своє місце у флагшток.

До них доєднався дорослий чоловік - перехожий, який став свідком дійства.

На кадрах, опублікованих в соціальних мережах, видно, що четверо підлітків - одна дівчина і троє хлопців збудували живу піраміду. Право встановити прапором віддали дівчині, як найлегшому члену команди.

Ймовірно, що синьо-жовтий стяг впав зі стовпа через сильний вітер, що був 26 березня.

Раніше ми писали, як грузини зачищають Місто-герой Ірпінь від окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!