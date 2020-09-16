Новолуние 17 сентября: что категорически нельзя делать в этот день

Новолуние (иллюстративное фото: canva.com)

С новолунием начинается новый период лунного цикла

В четверг, 17 сентября, в 14:00 по киевскому времени наступит новолуние. Этот день составители гороскопов называют сложным, особенно для новых начинаний. Какие еще он принесет сюрпризы, а также, что категорически запрещено делать в этот день – читайте ниже.

Как сообщает известный астролог Влад Росс, в день сентябрьского новолуния лучше посвятить построению графика на месяц и планированию будущего. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Главред".

Что нельзя делать в новолуние 17 сентября

Астролог также предупредил, что 17 сентября будет сложным днем для новых начинаний, в день новолуния не стоит начинать долгосрочные предприятия и не стоит проводить важные встречи.

Командировки и поездки рекомендуется отложить, общение с начальством и коллегами может не складываться. Есть риск нарваться на ссору с близкими, так как эмоциональный фон не стабилен.

Особенно бережно следует отнестись к своему здоровью. Лучше отказаться от физических нагрузок и посещения людных мест.

Однако продлится эта фаза не более суток, 18 сентября наступит более благоприятное время – растущая Луна. Можно будет вернуться к задуманным планам, сил и энергии будет больше.

Что можно делать в новолуние

В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.

В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.

Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.

В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

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