До нового врожаю далеко: експерт розповів, що буде з цінами на цибулю в Україні

Що буде з цінами на цибулю далі

Надалі ціна овочів зростатиме. Річ у тому, що Україна вже фактично використала свої запаси, і зараз йде пошук альтернативи на зовнішніх ринках. Зокрема, йдеться про Узбекистан, Таджикистан та інші країни, що спеціалізуються на її вирощуванні.

"Але виникає проблема: ми не єдині покупці. У Європі через посуху цибуля теж не вродила. Європа, яка більшою мірою постачала її з Польщі та Нідерландів, сьогодні теж у пошуках цибулі. Тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока. Відповідно, коли вона вже приїжджає в Україну, коштує досить дорого", - розповів Марчук.

Але є й хороші новини – вже влітку очікується певне зниження цін, коли буде достатньо власних овочів, вирощених у відкритому ґрунті. Все залежить від часу збирання тієї чи іншої культури.

Причини подорожчання овочів

Також на ціну цибулі вплинула погода, особливо в осінній період.

"Коли ми заготовляли врожай, збирали його з полів, осінь була досить прохолодною, дощовою. Це вплинуло на якість товару та його зберігання", - повідомив аграрій.

Ще одна причина подорожчання овочів – це тимчасова окупація півдня України, оскільки 35% постачання цибулі в Україні давала Херсонська область.

Зазначимо, що зараз ціна на цибулю в українських магазинах стартує від 55 гривень за кілограм.